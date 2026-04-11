◇セ・リーグ阪神―中日（2026年4月11日バンテリンD）阪神・木浪聖也内野手（31）が、11日中日戦の7回2死からこの日の4打席目に立ち、今季の規定打席に到達した。チームは開幕から14試合目のため、規定打席は43打席。試合前時点で39打席に立っていた背番号0が、レギュラーの証しとも言える数字に到達した。開幕から好調を維持し、試合前時点で打率・378。この日の2打席目にも一塁内野安打を放っており、11日の全試合終