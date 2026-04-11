24年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚（28）が10日夜、自身のインスタグラムを更新。3日連続投稿を行った。8日夜にはストーリーズを更新。「また顔の上半分真っ赤っか再燃してる〜はぁぁ」とつづり、右頬とこめかみ部分が赤くなっている写真を公開。険しい表情を浮かべていた。2枚目はじんましんとみられる症状が腕に出ている写真を公開し「久しぶりに腕パンパン早く落ち着いてほしいなー」とつづった。9日