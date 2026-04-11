お笑いコンビ品川庄司の庄司智春（50）タレント藤本美貴（41）が11日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。子どものケンカについて明かした。この日のゲストは3人の子どもの父、ハライチ澤部佑は、娘2人がソファで寝っ転がって紅白を見ていたら、「なんだよ！」「お前がさぁ！」って、お互い足で蹴りだしたと明かした。そして「最終的にソファの背もたれの長いクッションを突き刺したんですけど…間に。雷