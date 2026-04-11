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【J1百年構想リーグ EAST第10節】(フクアリ)千葉 1-1(PK2-3)水戸<得点者>[千]安井拓也(75分)[水]マテウス・レイリア(45分+4)<警告>[千]小林祐介(66分)、高橋壱晟(74分)[水]大崎航詩(90分+8)主審:池内明彦└GK西川幸之介が2本セーブの大仕事!! 昇格組対決は水戸に軍配、PK連破でJ1初連勝