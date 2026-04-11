[4.11 J1百年構想第10節 千葉 1-1(PK2-3) 水戸 フクアリ]J1百年構想リーグは11日、第10節を各地で行い、水戸ホーリーホックがジェフユナイテッド千葉に1-1で迎えたPK戦の末に勝利した。昇格組対決でGK西川幸之介が2本ストップの大仕事。前節・鹿島戦に続いてPK戦で連勝を果たし、水戸にとってはJ1での初連勝となった。試合は前半8分、水戸にアクシデントが起きた。相手のプレッシャーを受けながら背走する形となったDFフォファ