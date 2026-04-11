[4.11 J1百年構想リーグ WEST第10節](サンガS)※16:00開始<出場メンバー>[京都サンガF.C.]先発GK 1 太田岳志DF 2 福田心之助DF 34 エンリケ・トレヴィザンDF 44 佐藤響DF 50 鈴木義宜MF 6 ジョアン・ペドロMF 25 尹星俊MF 39 平戸太貴FW 11 マルコ・トゥーリオFW 17 アレックス・ソウザFW 99 本田風智控えGK 21 圍謙太朗DF 3 麻田将吾DF 40 石田侑資MF 7 奥川雅也MF 8 米本拓司MF 16 平岡大陽MF 48 中野瑠馬MF 77 新井晴樹FW