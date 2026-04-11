同じように会話しているはずなのに、「彼とはなぜか話が深くなる」と感じることはありませんか？実はそれ、相性だけではなく“本命かどうか”も関係しています。会話の中身や質問の仕方には、無意識の本音がはっきり表れるものなのです。表面的な質問で終わらない本命相手には、「仕事何してるの？」といった表面的な質問だけで終わりません。「どうしてその仕事を選んだの？」「どんな時にやりがいを感じる？」と、一歩踏み込んだ