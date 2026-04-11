町田―柏後半、先制ゴールを決め駆け出す町田・羅相浩＝Gスタ明治安田J1百年構想リーグ第10節（11日・町田GIONスタジアムほか＝8試合）東で町田が柏を1―0で下し、勝ち点22に伸ばした。水戸は千葉にPK勝ちした。西は広島が清水と1―1で突入したPK戦を5―4で制し、連敗を4で止めた。福岡は長崎を1―0で破った。