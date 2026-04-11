モスクワの宇宙飛行士記念博物館で展示を見る人たち＝7日（共同）【モスクワ共同】ソ連の宇宙飛行士ガガーリンが1961年に人類初の宇宙飛行に成功してから12日で65年。ロシアは日米欧と共同運用する国際宇宙ステーション（ISS）に2028年まで参加するとしているが、22年のウクライナ侵攻後、欧州との協力は停滞する。中国と共同での月面拠点設置計画や、友好国との人材交流を進めている。「西側諸国の多くは友好的ではない。独自