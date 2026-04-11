食べ方、食べる量は以前と同じなのに、なぜか体重が増えやすい。特別食べ過ぎているわけでもないのに、体型が変わってきた。そんな違和感を覚えることはありませんか？40代以降に感じやすい“太りやすさ”は、単なる食事量の問題ではなく、体の仕組みの変化が関係しています。“代謝が落ちる”だけでは説明できない変化年齢とともに基礎代謝が緩やかに低下するのは事実ですが、それだけが太りやすさの原因ではありません。筋肉量の