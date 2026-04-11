俳優の藤岡弘、さんが長男の藤岡真威人さんと共に、仮面ライダー「変身！」のポーズを披露。自身のインスタグラムに投稿しました。 【写真を見る】【 藤岡弘、＆藤岡真威人 】父子で仮面ライダー「変身！」一糸乱れぬポーズで会場を圧倒サイクロン号に跨がり「一瞬であの時がよみがえる」弘、さんと真威人さんは、共に黒のレザーを基調とした衣装で、スイス製高級時計ブランドのイベント会場に登場。そこには「仮面ライダー