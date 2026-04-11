明治安田J2・J3百年構想リーグ第10節（11日・JITリサイクルインクスタジアムほか＝4試合）東B組は甲府が札幌に2―1で逆転勝ちし、勝ち点20に伸ばした。藤枝は岐阜に競り勝った。西A組は富山がFC大阪を下し、同21とした。