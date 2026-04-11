◇MLB パイレーツ 2-0 カブス(日本時間11日、リグリー・フィールド)カブス・鈴木誠也選手がケガから復帰し今季メジャー初出場。今後の起用についてクレイグ・カウンセル監督は慎重な姿勢を示しました。3月のWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)準々決勝・ベネズエラ戦で右膝を負傷し、開幕から負傷者リスト入りしていた鈴木選手でしたが、この日「5番・ライト」で今季初出場。3打数1安打1四球をマークしました。カウンセル監