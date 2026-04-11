大阪で旧知のスパプロデューサーとお茶を飲みながら、これからのウェルネスの方向性をうかがっていました。よく耳にするウェルネスとウェルビーイングの違いから。ウェルネスは身心的な健康を重視し、健康を維持するための活動を指し、一方、ウェルビーイングは健康で充実した人生を送るためのバランスのとれた状態を指します。どちらも相互関係にあり、健康寿命にも関わってくるのだとか。健康寿命は国ではなく、地域じゃないかと