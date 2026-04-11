「お金をかけてくれる＝本気」とは限りません。でも実は、男性の本気度は“どこにどうお金を使うか”にわかりやすく表れるんです。金額の大きさではなく、使い方の違い。そこに、本命とそれ以外の差がはっきり出ています。“一緒に過ごす時間”にお金を使う本命相手には、「その時間をどう過ごすか」に自然とお金を使うようになります。食事の場所を選んだり、移動を楽にしたり、環境を整えたり。ただ会うだけではなく、「ちゃんと