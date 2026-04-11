メイクをしていて、どこか印象が強く見えることに違和感を覚えることはありませんか？その原因の１つが、眉の“描きすぎ”。輪郭をくっきり取りすぎたり、色をしっかりのせすぎたりすると、顔全体が固く見えやすくなるのです。2026年春の眉メイクは、“描く”より“整える”がキーワード。自眉を活かすだけで、今っぽさとやわらかさは自然に引き出せます。▲整えすぎた眉は強く見える。自然にぼかした眉の方がやわらかく見える「輪