◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―広島（１１日・横浜）広島・坂倉将吾捕手が７回２死一塁で１号２ランを放ち、１点差に迫った。東から右翼席へ。４回以降は無安打に封じられていた左腕のスライダーを捉えた。直前には、モンテロの二ゴロで牧の送球がそれた。アウトと判定されたが、助っ人の猛アピールもあり、リクエストが成功した。牧の失策が記録されて３者凡退を回避し、坂倉に貴重な一発が生まれた。