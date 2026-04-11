◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（１１日・バンテリンドーム）阪神・佐藤輝明内野手が、ダメ押しの２号３ランを放った。３点リードの７回１死一、二塁。仲地の１４７キロ直球に少し詰まったが、右中間のホームランウイングに入った。「連打でつないでもらったチャンスでしたし、積極的にスイングしていく意識でした。ベンチも追加点を取るんだという雰囲気があったので、いい点の取り方ができてよかったです」と振り返った。