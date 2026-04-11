◆パ・リーグ日本ハム―ソフトバンク（１１日・エスコン）先発の日本ハムの伊藤大海投手（２８）が６回途中７安打６失点、今季最多の１１１球を投げ降板した。５四死球を与え、５奪三振、最速は１４９キロだった。１―０の４回に柳田に２号ソロを浴びると、１―１の６回には、２四死球と安打で無死満塁のピンチを招き、１死から牧原大に右前適時打、柳町に中犠飛を浴び、２失点。さらに２死一、三塁から近藤に右翼へ５号３ラ