世界累計１億ダウンロード突破のパズルゲーム「ＬＩＮＥ：ディズニー ツムツム」などスマートフォン向けゲームの開発・運営を行うＮＨＮＰｌａｙＡｒｔ株式会社（本社：東京都港区）と株式会社レベルファイブ（本社：福岡市中央区）は、「ＬＥＶＥＬ５ＶＩＳＩＯＮ２０２６ 匠」にて、共同開発による新プロジェクト「幻想世界のぷちぽよん」を発表した。「ぷちぽよん」とは、「ユニコーンとクマ」のような、幻想世界の生