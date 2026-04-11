◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（１１日・バンテリンドーム）阪神の先発・伊原陵人投手が６回６安打１失点で今季２勝目の権利をつかみ、中継ぎにバトンを託した。序盤から走者を背負いながらも粘りの投球を続けた。２点リードの３回２死から花田に一発を浴びたが、それ以降も崩れることなく２点目を与えなかった。４回には右前へプロ初タイムリー。投打二刀流の活躍で阪神に流れを引き寄せた。