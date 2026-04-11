◆パ・リーグ日本ハム―ソフトバンク（１１日・エスコン）ソフトバンク・今宮健太が、６回無死一塁の打席で伊藤大海のストレートが左肩甲骨付近に当たる死球。左肩を手で押さえながら倒れ込んだ後、マウンドに向けて軽く右手を上げて大丈夫とサインを送ったが、苦悶（くもん）の表情を浮かべながらトレーナーに付き添われベンチに戻った。小久保監督と話し、代走・川瀬が送られた。