◇MLB マリナーズ9-6アストロズ(日本時間11日、T-モバイル・パーク)アストロズの今井達也投手が今季3度目の登板で0回1/3を37球、四死球5、3失点の内容で降板。自身に勝ち負けはつかずチームは6-9で敗れました。今井投手は立ち上がりから制球が定まらず、2者連続のフォアボールと内野安打で満塁とすると、暴投で失点。その後押し出しのデッドボールを与えるなど3失点し初回で降板となりました。今井投手は試合後「これだけ寒い時に