モデル・タレントの藤田ニコル（28）が、10日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。出産準備で購入した、大量のベビー用品を紹介している。【動画】「見てて気持ちいい」“出産間近”で爆買いしたベビー用品約100点を披露した藤田ニコル第1子妊娠中の藤田は「【出産準備購入品】約100点!?大量にベビー用品GETしたので全部見せます」と題した動画で、「まもなく出産間近ということで」と話し出し、知人から贈られた品や、購入