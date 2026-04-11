前代未聞の30時間生放送番組に「Hey! Say! JUMP」のメンバー2人が登場。視聴者から「ジャンプが出るのレアすぎ」「かわいい」といった反響が寄せられた。【生放送中】ABEMA『30時間限界突破フェス』4月11日15時から『30時間限界突破フェス』（ABEMA）の生放送がスタートすると、そのオープニングにHey! Say! JUMPの有岡大貴、伊野尾慧が登場した。2人は、『今日、好きになりました。』メンバーが5つのチームに分かれてパフォー