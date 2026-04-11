高市総理大臣は11日、自民党の青年局と女性局が合同で開催した全国大会に、党総裁として出席し、更なる党勢拡大に向けて「衆議院選挙で掲げた公約を、今年どこまで実現できるか、来年どこまで実現できるか。これがすごく大事だ」と述べた上で、高市政権が掲げる目玉政策の実現に向けて、「できる限りのスピード感を持って」取り組んでいくと強調した。高市総理は、会合で挨拶し「とにかく日本列島を強く豊かにするために先般の総選