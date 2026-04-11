絶対渋滞するが拡張はされない埼玉県所沢市にあるプロ野球・埼玉西武ライオンズの本拠地「ベルーナドーム」。試合やイベント時には、最大3万人の観客を輸送する西武鉄道の「野球輸送」がよく知られていますが、最大約1000台収容する3つの公式駐車場に加え、近隣の提携駐車場も多いことから、クルマで来場するファンも多くいます。【駐車場は結構ある…】これが「ベルーナドームの自動車アクセス」です（地図／写真）ただ、周辺