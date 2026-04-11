犬が散歩ではしゃいでしまう理由 1.お散歩が嬉しすぎて興奮している 犬が散歩ではしゃいでしまうのは、お散歩が嬉しすぎて興奮しているからです。 お散歩に連れて行ってもらえることが分かると大はしゃぎし、ハーネスやリードを付けるのも大変！ということがよくあります。玄関を出るまでもワチャワチャしてしまいます。 外に出てからも興奮は高まり、飼い主をグイグイ引っ張ることもあります。