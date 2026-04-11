４月11日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第10節で、サンフレッチェ広島と清水エスパルスがエディオンピースウイング広島で対戦した。立ち上がりから主導権を握ったのはホームの広島だった。ボールを支配し、積極的にゴールへ迫ると、前半だけで10本のシュートを放つ。しかし、決定機を作りながらもフィニッシュの精度を欠き、ゴールネットを揺らすことはできない。優勢に試合を進めながらも、１点が遠い展開となった。