過去３度のワールドカップ出場を誇る本田圭佑の新天地がついに決定した。シンガポールのFCジュロン（旧アルビレックス新潟シンガポール）は４月10日、この39歳MFが2026-27シーズンより加入すると発表した。日本が騒然となったこの一報に韓国メディアも反応。『Xports News』は「大衝撃だ！まだ現役なのか？日本の本田が、シンガポールのチームに電撃合流」と伝えた。 「日本代表で活躍した本田圭佑が、今もなおピッチを