ヴィッセル神戸は４月11日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第10節で名古屋グランパスとホームで対戦している。27分に酒井高徳の得点で先制した神戸は、その２分後に失点。タイスコアで迎えた31分、アクシデントが発生する。 扇原貴宏が右膝を気にしながらピッチに座り込む。状態が確認され、プレー続行は難しかったようで無念の途中交代。34歳のMFは歩いてピッチを後にした。なお、扇原に代わって、日郄