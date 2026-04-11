大和は慣れ親しんだハマスタへの帰還に「まさかアーティストとして戻ってくるとは思わなかった」と語った写真：萩原孝弘DeNAベイスターズは4月11日、12日の広島戦にて、横浜スタジアムをパーティー会場に見立て、“みんなで騒いで踊って楽しもう！！”をテーマにした『B-PARTY 2026』を開催中だ。【写真20枚】「弟子の牧を」と指名した大和の投球は無情のワンバウンド「100点中9点でした……」と本人も苦笑いのファーストピ