パイレーツ打線を支配した今永(C)Getty Images日本人左腕が胸のすくような快投を披露した。現地時間4月10日に行われたパイレーツ戦で、カブスの今永昇太が先発登板。6回（100球）を投げ、無安打、無失点、9奪三振、1四球と好投した。【動画】敵打者が呆然…今永昇太の「真っすぐ」奪三振をチェック磨き上げてきた真っすぐがうなりを上げた。この日の今永は、全100球の半数以上となる52球も4シームを投じ、伝家の宝刀であるチェ