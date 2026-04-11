歌手和田アキ子（76）が11日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）にパーソナリティーとして生出演。氣志團綾小路翔のことをベタほめした。和田が10日に76歳の誕生日を迎えたことで、番組では4月に誕生日の人の楽曲を流す特集を組んだ。アシスタント垣花正が「4月26日が誕生日。氣志團の団長、綾小路翔さんです」と話すと和田は「そうなんですか。へえ〜、お世話になりましたからね、