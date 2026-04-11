「大学出張型」学内合同アルバイト説明会の様子イオンモールと三井不動産商業マネジメントは、共同プロジェクト「学生が働きたくなるSCの実現プロジェクト」の実証実験を、4月から西東京エリアのショッピングセンター（以下、SC）「イオンモール多摩平の森」（東京都日野市）と「三井ショッピングパーク ららぽーと立川立飛」（東京都立川市）で開始する。4月9日には、同プロジェクトの「大学出張型」学内合同アルバイト説明会を、