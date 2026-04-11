◇パ・リーグソフトバンク―日本ハム（2026年4月11日エスコンF）ソフトバンクの近藤健介外野手（32）がリーグトップタイの5号3ランを放って伊藤大海をノックアウトした。6回1死満塁から牧原大の右前打と柳町の中犠飛で2点差とし、なお一、三塁の場面だった。近藤は前の打席で右膝に死球を受けていた伊藤の直球を捉えると右翼後方のブルペンに打ち込む見事なホームランとなった。今宮の死球退場で思い空気のベンチに