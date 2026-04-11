歌手岩崎良美（64）が11日、デビュー45周年ライブアルバム「グラサヴ〜岩崎良美45周年記念LIVE〜」発売記念イベントを市内で行い、大ヒット曲「タッチ」など6曲を披露した。野球アニメ「タッチ」の主題歌で、40年以上野球ファンに愛される同曲は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のNetflix応援ソングとしてB’z稲葉浩志（61）がカバー。東京ドームで開催された1次ラウンド「日本−チェコ戦」の試合開始前にライブパフォ