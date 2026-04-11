中医薬を扱う店舗で展示される生薬＝7日、北京（共同）中国の伝統医薬（中医薬）の考えを取り入れた健康法が若者の間で再評価されている。生薬入りのミルクティーやアイスクリームなど、これまでは中医薬に縁遠かった層にアピールする商品も続々登場。激しい競争社会を背景にした癒やしを求めるニーズの高まりや、伝統文化や国産品を支持する「国潮」と呼ばれる消費トレンドも後押しになっている。上海の金融街にある中医薬マ