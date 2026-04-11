「日本ハム−ソフトバンク」（１１日、エスコンフィールド）日本ハムの先発・伊藤が６回途中６失点でＫＯされた。１点リードの四回に柳田に同点ソロを浴びると、六回１死満塁から牧原の右前適時打で勝ち越され、柳町にも中犠飛を許した。さらに２死一、三塁からは近藤に右越え３ランを被弾。ここで新庄監督から降板を告げらえると、ベンチでは表情を失っていた。伊藤は３月２７日のソフトバンク戦でも５回２／３を５失点で