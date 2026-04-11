◇明治安田J1百年構想リーグ第10節町田1―0柏（2026年4月11日町田GINOスタジアム）今月中旬に初参戦ACLエリート8強の戦いを控える町田が、開催地サウジアラビア出発前の最後となる一戦で勢いづける勝利を挙げた。町田は累積警告で出場停止のDF岡村大八、前節FC東京戦で負傷交代したMF相馬勇紀がメンバー外。それでも出場停止明けで先発したFWエリキら厚い選手層を生かし、シュート数や保持率で柏を上回りながら戦いを優