タレント高橋真美（58）が、このほどコメディアン萩本欽一（84）を訪ね、事務所移籍の報告を行った。1月末まで所属していた事務所「佐藤企画」のマネジメント業務終了に伴い、4月1日から浅野温子（65）や優木まおみ（46）朝比奈彩（32）松村沙友理（33）らが所属するFIRST AGENTへ移籍した。高橋は1982年（昭57）にテレビ朝日系「欽ちゃんのどこまでやるの！」で、3つ子の女の子「たまえ」役に選ばれて人気者に。「のぞみ」の高部