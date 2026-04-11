2026年からグループとしての活動を一度「コールドスリープ」させている、3人組テクノポップユニット『Perfume』のあ〜ちゃんが4月10日、自身のインスタグラムを更新。近況を報告しました。 【写真を見る】【 Perfume・あ〜ちゃん 】愛犬2頭とお花見で美麗ショット「部屋中一生断捨離してたら 春になりました」あ〜ちゃんは、桜をバックに愛犬2匹を抱えた笑顔の画像を添えて「部屋中一生断捨離してたら 春になりました」「春服