米軍普天間飛行場＝2025年5月、沖縄県宜野湾市米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の返還に日米両政府が合意してから12日で30年。政府は返還時期を当初5〜7年以内と見込んでいたが先延ばしが続いた。名護市辺野古への移設工事を巡る国と県の法廷闘争や、軟弱地盤を改良する難工事が影響。現時点で早くても2036年以降の見通しで、実現までの道のりは遠い。沖縄県民には過重な基地負担への反発が根強い。木原稔官房長官は10日の