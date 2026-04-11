青森県出身のタレント、王林（28）が11日、インスタグラムを更新。まちおこしプロジェクトを始動することを発表した。王林は「重大発表です!28歳になった王林、新たな挑戦に取り組みます!!王林プロデュースのまちおこしプロジェクト始動します!!」と報告した。続けて、青森県内の写真や自身の近影を添え「令和10年(2028年)4月1日から運行休止が予定されてる青森の鉄道を起点にしてこれからたくさんのイベントや店舗を開設するよ