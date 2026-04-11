パラシュートを開いた宇宙船オリオンの着水を見守る管制担当者ら＝10日、米テキサス州ヒューストンのジョンソン宇宙センター（NASA提供）【ヒューストン共同】10日、宇宙船オリオンが大気圏に突入すると、米南部テキサス州のジョンソン宇宙センターにある管制室を緊張が包んだ。宇宙船は超高温にさらされ、通信は6分間途絶。「なんて旅だ」「われわれ4人は無事だ」。通信が回復し、船長のワイズマン飛行士から力のこもった声が届