米フロリダ州の店舗前でハンマーを使って女性を殺害した容疑者を捉えた画像/Fort Myers Police Department/Facebook via CNN Newsource（CNN）米フロリダ州の店舗の前で先週、ハイチ国籍の男が女性をハンマーで何度も殴打したとして殺人罪で起訴された。トランプ大統領は犯行の様子を捉えた映像をソーシャルメディアに投稿。移民問題の絡むこの事件に全国的な注意を向けている。裁判資料によると、拘束中のロルバート・ジョアキン