◇出場選手登録【DeNA】平良拳太郎投手、宮下朝陽内野手、勝又温史外野手【巨人】ブライアン・マタ投手【中日】知野直人内野手、大島洋平外野手【広島】持丸泰輝捕手【楽天】早川隆久投手【西武】佐藤太陽内野手◇同抹消【DeNA】ビシエド内野手、梶原昂希外野手【巨人】若林楽人外野手【中日】樋口正修内野手、尾田剛樹外野手【西武】エマニュエル・ラミレス投手、外崎修汰内野手※DeNA・ビシエド、梶原はNPB感染症特例の対