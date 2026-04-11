お笑いコンビ、おぎやはぎ矢作兼（54）が、10日放送のNHKAM「しごとをあそぼ〜高橋弘樹のラジオ〜」（第1〜第3金曜午後8時）にゲスト出演。「社会を斬らせたらすごい芸人」を明かした。元テレビ東京の映像ディレクター、高橋弘樹氏とトーク。矢作はストレス発散法を聞かれると「ストレスもほとんどなくて」としつつ、「昔は時代が時代だったので、どんな時間に終わっても結構その後飲みに行ってましたよ、ザキヤマと。近所だった