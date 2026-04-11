良質な睡眠をとるには、どんな過ごし方をするといいか。脳内科医の加藤俊徳さんは「布団に入って寝る体制なのにブルーライトで覚醒させられると、脳は混乱してなかなか寝つけなくなり、やっと眠っても熟睡できなくなる。就寝1時間前に店内からあふれる強烈な光に誘われてついつい寄り道したくなるが、してはいけないお店がある」という――。※本稿は、加藤俊徳『80代でも若返る脳』（新星出版社）の一部を再編集したものです。写