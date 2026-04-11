4月11日、福島競馬場で行われた7R・4歳上1勝クラス（若手騎手・ダ1700m）は、小林美駒騎乗の9番人気、ルージュマローネ（牝4・美浦・栗田徹）が勝利した。1/2馬身差の2着にラストレガシー（牡4・美浦・手塚貴久）、3着に2番人気のプロスペクトパーク（牡4・美浦・高柳瑞樹）が入った。勝ちタイムは1:45.7（良）。1番人気で森田誠也騎乗、ホウオウバローロ（牡5・栗東・前川恭子）は、4着敗退。【阪神牝馬S】ルメールお見事！エ